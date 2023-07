Trzeba pamiętać że to AK zaczęła powstanie które miało 1% szans na powodzenie. Poza pierwszym tygodniem sukcesów reszta tygodni powstania polegała na kryciu się w podziemnych kanałach.

Gra "hidde and seek" w której wygrywał ten kto dłużej chował się w kanałach. Poza tym Heinz Reinefarth dostal bezpośredni rozkaz od Hiitlera żeby strzelać do każdego Polaka. Gdyby go nie wykonał to skończyłby na szubienicy.