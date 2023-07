Miasto Szkła, z którego słynie nie tylko w Polsce, ale także na świecie.

Zawsze mnie to hasło śmieszy. Krosno zostało miastem szkła w momencie, gdy huty dogorywają. KHS (czy jak oni się tam teraz nazywają) ledwie zipie. Prywatne huty to siedlisko wyzysku gdzie nikt nie chce pracować, w budynkach po nieistniejących oddziałach huty siedzibę znalazły Kaufland, Biedronka, Pepco i inne sklepy.... no ale otwarto muzeum szkła, więc miasto nazwało się miastem szkła