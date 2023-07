W Polsce w aresztach i więzieniach (na dzień 25 lipca) było 77416 osób, z czego 349 to Gruzini. Jednak przeliczając to na populację Gruzinów, która według portalu migracje.gov.pl wynosi 22474, to aż 1,55% z nich jest w więzieniach. Przeliczając to na polską populację, gdyby Polacy tak samo często siedzieli w więzieniach i aresztach, to zamiast 77 tys. więźniów mielibyśmy ich 585 tys.