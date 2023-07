W tym roku Rosja sprowadziła z Chin drony o wartości ponad 100 milionów dolarów . Chiński eksport ceramiki, komponentu używanego w kamizelkach kuloodpornych, wzrósł o 69% do Rosji do ponad 225 milionów dolarów, podczas gdy na Ukrainę spadł o 61% do zaledwie 5 milionów dolarów.