Moim zdaniem scena, która najbardziej przeraża to śmierć Mellisha ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )



I te ostatnie słowa gdy prosił niemieckiego żołnierza, żeby jednak tego nie zrobił - było widać w nim to przerażenie, że już nie daje rady i zdaje sobie sprawę, że za chwilę zginie, jednak stwierdził, że nie ma i tak nic do stracenia, więc spróbuje przekonać Niemca, żeby odpuścił i pozwolił mu żyć.