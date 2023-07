Dlaczego zawsze Ci dobrzy w bajkach czy filmach to muszą być lamerzy. I jak widać w normalnym świecie też.

I zawsze się to tłumaczy tym, że nie można się zniżać do poziomu agresora.



Potem finałowa walka trwa, dobry bohater wygrywa i puszcza wolno złoczyńce albo nie patrzy na niego jak ten leży na ziemi pokonany z bronią obok ręki.

I potem złoczyńca podejmuje kolejną próbę ataku no bo z jakiej racji nagle Pokaż całość