Zawsze czuję mocne przygnębienie jak przypomnę sobie o Korczaku. A wręcz chce mi się płakać (co wręcz teraz robię) jak widzę scenę wyprowadzenia z getta do wagonu. Jak ma się dzieci, to jakakolwiek krzywda dziejąca się nawet obcym maluchom kłuje w serce