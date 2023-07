To dzięki dwóm posłankom Koalicji Obywatelskiej 2 mld zł. na TVPiS przeszło.Opozycja przeprowadziła bojkot głosowania, nie biorąc w nim udziału. Jednakże dwie posłanki należące do klubu KO – Iwona Śledzińska-Katarasińska i Małgorzata Tracz – zagłosowały „przeciw”, co umożliwiło przyjęcie ustawy.