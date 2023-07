Ej a teraz tak serio. Kurła. Czy na prawdę na tym swiecie jest jakis typ ktory chce miec dzieci 24h na chacie zamiast sie z nimi spotykac w tyogodniu na pare h?

Przeciez gdyby mi przyznano dizeci na caly tydzień to bym się pociął.

Opieka nad dziecmi 24h to jest #!$%@? życiowy i koniec zycia osobistego, a prawo do spotykania się od czasu do czasu to nagroda, posiadanie dizeci bez obowiazku stalej Pokaż całość