Aha, niewątpliwie ten zakaz rozwiąże wszystkie problemy z przestępczością i brakiem asymilacji.



Na basenie ma to sens z przyczyn higienicznych i względów bezpieczeństwa innych kapiących się. Przymus rozbierania się na plaży to jakaś piramidalna bzdura. Jak niemuzułmanin idzie nad morze posiedzieć/pospacerować i ewentualnie zamoczyć nogi w wodzie, to też nie ma potrzeby rozbierać się do rosołu. A jak jeszcze ma jasną skórę z pieprzykami, to w ogóle nie powinien prażyć odsłoniętego ciała