Pokaż całość

Już ktoś podpowiadał na wykopie. Obozy rodzenia obowiązkowego dla kobiet ociągających się urodzeniem przydziałowej dwójki lub trójki dzieci. Średnia ma wyjść 2,3 dziecka na kobietę. Tak jak za PRL większość chłopaków służyła dwa lata ale niektórzy w marynarce i czołgach przymusowo trzy lata. Identycznie wg badań lekarskich te lepiej wyposażone genetycznie przymusowo trójka dzieci. Jeśli nie wywiąże się do 31 roku życia z obowiązku dobrowolnie, to do specjalnego obozu z