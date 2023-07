Dlaczego Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" broni policjanta który jechał pijany i spowodował wypadek?



Władze TUW

Jerzy Lenard - Prezes Zarządu

Agnieszka Rózga – Wiceprezes Zarządu

Michał Makarczyk – Członek Zarządu

Bartosz Okrasa – Członek Zarządu



Jakby w Ameryce potrącił go policjant to by dostał ugodę na milion dolarów.