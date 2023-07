I słusznie, jedyna opcja aby dopuścić mężczyzn do rywalizacji w sporcie z kobietami to zrobić kategorie open gdzie płeć nie miała by znaczenia, kwestia jest tylko taka, że oprócz naprawdę nielicznych sportów kobiety zostałyby zwyczajnie zmiażdżone. Cała ta zabawa z trans w sporcie jest śmieszna bo jakoś w drugą stronę to kobiety nie pchają się do męskich zawodów sportowych więc te ich argumenty o równości i braku przewagi transów nad kobietami są Pokaż całość