Urugwaj zmaga się z największą od 74 lat suszą. Władze kraju postanowiły dodać słoną wodę do publicznych zasobów wody pitnej, co wywołało powszechne protesty. W Montevideo ogłoszono stan wyjątkowy. Krytycy rządu twierdzą, że priorytetowo traktuje on zapewnienie wody dla korporacji.