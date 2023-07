Kurde, młody gość mógłby zostać kimkolwiek chce. Lekarzem, prawnikiem, programistą, jest tyle fajnych zawodów.



Zamiast tego wolał zostać politycznym pachołkiem gdzie już na wstępie nienawidzi go połowa Polski.



Przecież on nawet do restauracji nie wyjdzie, bo zaraz zarobi wpier$#@ol.