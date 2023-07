Tiaaa. Komentarz pana redaktora Rothshielda dla CNN. Komentujący w YT nie rozumie dlaczego CNN krytykuje profesjonalny materiał nt. handlu dziećmi. Nie ma co tutaj więcej tłumaczyć. Uderz w stół a nożyce się odezwą. Aha, i polecam platformę Angel. Szczególnie serial "The Chosen". Chrześcijanie się w końcu organizują i to jest okay.