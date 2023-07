Radosław Fogiel (PiS) (…) stwierdził też, że Bosakowi osunął się grunt spod nóg. - Konfederacja na pamięci ofiar próbuje uprawiać politykę - powiedział.

Śmieje się histerycznie w dźwięk bębnów 158 miesięcznicy smoleńskiej i pogrzebu wielkiego wodza na które państwowe czempiony co miesiąc za publiczna kasę latają.Oj fogiel, fogiel, gdyby hipokryzja miała twarz, to by nie zatrudniała specjalistów bo nie realizują pisowskiego programu.