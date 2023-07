Ukraińcom się nie dziwię, że nie chcą żebyśmy prowadzili ekshumacje i głośno mówili o Rzezi Wołyńskiej. To jest dla nich niewygodna sprawa. Jednak my nic nie robimy w tej sprawie nie widać żadnych ruchów nacisków na stronę ukraińską w tej sprawie. Prezydent Polski jeździ do Kijowa poklepuje się po plecach z Prezydentem Ukrainy, ale to nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Czy my nie potrafimy wymóc na stronie ukraińskiej ustępstw w sprawie ekshumacji? Przecież Pokaż całość