Wiem że to naiwne i infantylne ale może to i następne, będzie jednym z powodów dla którego zacznie się ładować pieniądze w projekty wynoszenia teleskopów i radioteleskopów na orbitę albo jeszcze lepiej na powierzchnię Księżyca. To może mieć dobre strony bo w końcu zaznajomimy się na dłużej z Księżycem (misje serwisowe etc). Bo przecież na samych Starlinkach się nie skończy.