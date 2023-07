Rabin umiera, idzie do nieba i pyta Boga:

- Panie, powiedz mi, jak stworzyłeś Wszechświat?

- Osobliwość, potem Wielki Wybuch, anihilacja antymaterii, wykładnicze rozszerzanie...

Fizycy w zasadzie mają rację.

- Więc jak stworzyłeś całe Życie?

- Cóż... Najpierw abiogeneza, potem świat RNA, potem ewolucja, komórki, potem organizmy wielokomórkowe...

- A jak stworzyłeś człowieka, Boże?

- Słuchaj, to był opis Darwina. Najpierw naczelne, potem używanie narzędzi, mowa, wyprostowanie... Nie chodziłeś do szkoły?

