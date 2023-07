Do konwencji o zakazie użycia broni kasetowej nie przystąpiło wiele krajów miłujących pokój i humanitaryzm, jak Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone, Indie, Izrael, Pakistan, Brazylia oraz Polska. Niemcy przystąpiły i pewnie dlatego są przeciwne. Tak czy inaczej, w równym stopniu traktat łamie Rosja, co złamie Ukraina. Nie złamią, bo nie przystąpili. Czy kiedykolwiek ktoś słyszał w mediach głównego ścieku, czemu nasze pokojowe jak baranek państwo nie podpisało tej konwencji? Tyle mamy do powiedzenia Pokaż całość