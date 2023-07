Likwidacja ZUSu miałaby dwa główne skutki:

1. Krótkoterminowe:

Niemal natychmiastowe bankructwo budżetu państwa. Nowych wpływów by nie było, ale obecnym emerytom ktoś by musiał wypłacać emerytury



2. Długoterminowe:

Bardzo duży skok wydatków na pomoc społeczną dla emerytów, którzy by albo nie mieli wcale albo by mieli bardzo niską emeryturę.



Tak ZUS JEST PIRAMIDĄ FINANSOWĄ... Problem w tym, że ona bardzo już długo funkcjonuje i nie ma dobrego sposobu na jej rozbrojenie.

Jak Pokaż całość