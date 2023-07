To nie możliwe, to jakiś fejk, takie przypadki w przyrodzie nie istnieją! Przecież jak ktoś się dorobił niezłej kasy to na pewno nie jest idiotą, tylko jest sprytny, zaradny, przedsiębiorczy, czyli jest najwyższym etapem ewolucji człowieka, który co najwyżej jest prześladowany przez złe przez cholerne państwo za swoją zaradność, ale na pewno nie da się nabrać jakimś śmiesznym oszustom.

