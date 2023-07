Może tak jest w istocie, a może to Psi Ops strony ukraińskiej. Faktem jest natomiast, iż ofensywa ukraińska niespecjalnie wychodzi, Rosjanie mają przewagę w powietrzu i w artylerii, a gdzieniegdzie nawet przejmują inicjatywę i zdobywają kolejne tereny. Podobno na kilku odcinkach frontu nie posiadają drugiej i trzeciej linii obrony, ale na tej pierwszej nadal się utrzymują, pomimo prób działań ofensywnych Ukraińców. Gdyby wierzyć Ukraińcom, to już by szturmowali Krym, a gdyby Rosjanom, Pokaż całość