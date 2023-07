Dobrze robią. Tylko Polska poswieca swoje elity. Prawda jest brutalna,.ale lepiej żeby zginął Andrey ze wsi niż milioner czy miliarder. Niemcy też bronili nazistów po wojnie bo zazwyczaj byli to wykształceni ludzie a tacy budują przyszłość narodu



Honor? Honor leży w Palmirach dwa metry pod ziemią a Polacy jeżdżą na szparagi i są tanią silą roboczą.



Starzyński zamiast uciekać do Rumunii to został na stanowisku w Warszawie, nawet nie wiadomo dzisiaj gdzie Pokaż całość