Cenzura nie działa. Jakby ktoś nie próbował cenzurować to bym się nie dowiedział, że ktoś taki jak Paulina Klimek istnieje, a teraz wiem, że istnieje, do tego ma podobne poglądy i została za to ocenzurowana przez co utwierdzam się w swoich przekonaniach. Jak ktoś inny usłyszy o niej to też może stanie po stronie "prześladowanych". To nigdy nie działa. #!$%@? debile