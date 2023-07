Pokaż całość

Mój wpis z wczoraj:Zobaczyłem na TT "Jak oni kłamią" z # tvpis Stwierdziłem, że co mi tam, sprawdzę jak punktują TVN. Nie spodziewałem się jakiś rewelacji ale w końcu jak się komuś zarzuca kłamstwo to liczyłem na jakąś odrobinę merytoryki. Dojechałem do połowy i zrezygnowałem.1. Na początku język. Nie ma nic wspólnego z językiem merytoryki a raczej programów Rachonia. "Szamani z Wiertniczej". Do tego podpieprzyli przymiotnik "funkcjonariusze" jaki dostali za