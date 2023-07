Nie słuchałem, bo za długie, ale to oczywiste, że PiS zostało umocowane w Polsce w 2015 rękami Putina. Doszli do władzy po tzw. aferze taśmowej, inspirowanej z Rosji. No i realizują w Polsce politykę Kremla - osłabianie UE oraz samej Polski na arenie międzynarodowej, do tego niszczenie polskiej armii i wywiadu (raport z likwidacji WSI przetłumaczony na rosyjski przez Macierewicza, ujawnienie agentów, anulowanie przetargów, nocne wejście do siedziby wywiadu NATO).



Na długo Pokaż całość