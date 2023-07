Wkurza was Orlen okradający Polaków i piłkarze nieudacznicy? To teraz możecie się wkurzać podwójnie, bo piłkarze nieudacznicy reklamują nową promocję złodziei z Orlenu, jeszcze na dokładkę na ekranie miga nam wiecznie niespełniony Kubica xD Chciałabym poznać geniusza marketingu który na to wpadł.