Na tym samym zakręcie 4 lata temu ja też miałem wypadek. Co ciekawe dozwolona jest tam jazda 90 km/h, bo to już poza terenem zabudowanym i dość łatwo na tym zakręcie wypaść bo w połowie zaczyna się pogłębiać. Ale wyprzedzać w tym miejscu to trzeba być niespełna rozumu.