Aha fajnie, już widzę, jak policja przyjmuje takie zgłoszenie od Polaka. Naruszenie nietykalności cielesnej i wyzwiska policja ma w dupie i to zgodnie z ustawą... No chyba że powyższe czyny motywowane są kolorem skóry / pochodzeniem, to wtedy nagle poważna sprawa dla policji. Jak ty dostaniesz w twarz z pięści i siniaki zagoją się w tydzień, to policja również oleje sprawę. Takie cudowne prawo.



Warto jeszcze wspomnieć, że filipinka przez połowę nagrania Pokaż całość