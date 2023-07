To wszystko jest elementem destabilizacji społeczeństwa, można to robić na kilka sposobów:

- mieszając ludzi z imigrantami z innej kultury

- tworząc zawiłe i zmienne prawo którego nie daje pewności niczego

- wprowadzając skomplikowane podatki które mogą się zmieniać

- opodatkowując pracę i produkcję tak by przestała się opłacać

- tworząc poczucie nierówności poprzez rozdawanie czegoś tylko wybranym grupom



Taki lud traci poczucie koherencji świata i jakiejkolwiek wspólnoty, ludzie zaczynają się oszukiwać Pokaż całość