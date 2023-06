Tam się nie ma co stać tak naprawdę ale oczywiście media tak nagrzeją temat że będzie drugi Czarnobyl. Tymczasem jeśli wysadza zbiornik z wodą to co najwyżej może być druga Fukushima ale i tak niekoniecznie. Nastąpi stopienie jednego reaktora ale dopóki nie rozwala budynku ochronnego to promieniowanie się nie wydostanie.

Niestety przez to że zagrożenie jest niewielkie a sraka w mediach będzie duża jestem niemal pewien że ruscy wysadza zbiornik.