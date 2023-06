Pytanie techniczne i językowe. Czy można kogoś nazwać astronautą jak nie był jeszcze w kosmosie i tylko się do tego przygotowywał?



To tak jak nazwać kogoś alpinistą, kiedy ani raz nie był w górach, nie mówiąc juz o Alpach. Chociaż tutaj jest to prostrze, bo taka osoba może się zapisac do klubu, który zrzesza miłośników gór.