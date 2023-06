Tak jest z ofiarami, z zemsty się odgrywają na innych.

Pcim był zawsze wyśmiewany, przynajmniej w Małopolsce. Jak ktoś mówi że domy jak w Pcimiu to znaczy że sa gorsze niż straszne, jak ktoś jest niekompetentny to mówimy że on jest chyba z Pcimia, jesli cos jest złe, zacofane, głupie i szkodliwe, Małopolanie mówią że pochodzi z Pcimia Dolnego. Tak od dziesiątków lat było.

Dzieki modernizacji zakopianki kilkanaście lat temu wszyscy odetchnęli Pokaż całość