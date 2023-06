Metzen to tak ładnie gada na Tik Toku, że trzeba zrobić to i tamto a jak by przyszło co do czego to by był jak dziecko we mgle bo każde teorie pewnie by szlak jasny trafił. Oczywiście by było, że albo żartował albo "oni nie chcieli" w domyśle jakiś tam koalicjant. Metzen to taki Stan Tymiński XXI wieku. Jeszcze tylko czarnej teczki z hakami na innych mu brakuje ;)