Babę z dzieckiem wiezie ale musi cisnąć lewym bez marginesu na błąd, skąd się tacy ludzie biorą? No i ta reakcja jak u emeryta, zero manewrów - mógł w lewo uciekać, nawet typ z przodu skumał i zrobił dzbanowi miejsce, baro dla niego, szkoda że go to nie uratowało od dzwona.



Btw obraz z kamery szerokokątnej jest zaburzony - w rzeczywistości prędkość jest niższa ale odległości mniejsze niż to widać "na oko" Pokaż całość