Naiwność i prosta radość z otaczającego świata znika właśnie kiedy człowiek uświadamia sobie, że tak działa świat i że to właśnie taki typ osoby często odnosi sukces a nie jak w bajkach ci uczciwi i ciężko pracujący. Im bardziej człowiek jest świadomy tego wszystkiego i jak mały wpływ ma na to, tym bardziej ma na to wylane i stara się skupiać wyłącznie na sobie i swojej rodzinie.