Mówcie co chcecie, ale nawet jakbym był miliarderem to nigdy na zdrowy rozum nie wybrał bym się wgłąb oceanu jeszcze na taką głębokość (3700 metrów), cisza, ciemność, pustka, gdzie nawet niektóre stworzenia wodne się nie zapuszczają, i wiem, że ktoś napisze, że człowiek zszedł niżej (James Cameron) ale dla mnie to jest igranie ze śmiercią i z żywiołem którego się nie da pokonać a mówię tu o wodzie!