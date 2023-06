A mnie swego czasu spodobalo sie strzelanie z luku. Zero huku. Zero dymu itp. Kolega kupil sobie luk bloczkowy (chcial kusze, ale okazuje sie, ze nie wolno), a ze ma dosc spore gospodarstwo oddalone od zabudowan, to zrobil sobie strzelnice do luku. Ogolnie fajna sprawa, tylko trzeba uwazac, by sie przywalic sobie cieciwą w przedramie, bo boli jak kosmos.