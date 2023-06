Tak sobie myślę że ta sytuacja pokazuje jak miliarderzy są oderwani od rzeczywistości. Myślą że jak zapłacą kupę kasy, ktoś zrobi im piękną prezentację sprzętu i wyprawy. Da gwarancje. To wszystko będzie tak jak to opisują, będzie OK. Jak pierwszy raz o tym usłyszałem to myślałem że to jakiś hipernowoczesny pojazd. Jakieś okienka po bokach. Światełka migające. Najnowsza technologia. Nad całością czuwa jakieś centrum dowodzenia z podglądem na żywo do kabiny i Pokaż całość