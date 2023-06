Pytanie o ZUS i co zrobić z 9 milionami emerytów mnie #!$%@?ło. Tak samo z UE. Tak właśnie działa konfabulacja: populistyczne hasła. Jak już przejdziesz do sedna to okazuje się, że nie mają żadnego planu, a Mentzen "zartowal" tylko nie zrozumieliście żartu. I zobaczycie że Konfederacja będzie rozważać koalicję z PiS.