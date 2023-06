Generalnie to nie ma co chłopa martwić, ale kupił sobie złą wyważarkę, chociaż coś tam nią może i wyważy - motory 125cc.



Może gdyby kupił coś produkcji USA z lat 60., to jeszcze by dało radę, ale problem polega na tym, że to wyważarka z lat 60. z Europy. Dlaczego z USA by działało, niemieckie gorsze? Nie, po prostu nie do kół, które on na filmie wyważa. W tamtym okresie w USA Pokaż całość