w pełni ma racje ( ͡ ° ᴥ ͡ ° ) nawet chyba ten dyrektor WHO nie jest z wykształcenia lekarzem + ukrywali wiele przypadków cholery i tam należał do jakiegoś gangu w etiopii. Dodając do zarządu WHO koreę północną pokazali że to śmieszna organizacja i nic więcej