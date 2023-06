"to oznaczałoby pełne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w konflikt" no tak i co z tego? Przecież ruscy nadal będą robić w tej sprawie to, co wychodzi im najlepiej, czyli gówno xD Swoją drogą, szybko się zorientowali, że mają przeciwko sobie cały cywilizowany świat. Niech lepiej Szojgu pędzi do swoich sojuszników w Afryce po jakiś rytuał ochrony przed rakietami xD