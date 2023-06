Teraz Layla Jane (Kayla Lovdahl*) ma 18 lat i złożyła pozew przeciwko lekarzom, którzy wykonali na niej tę operację. Dziewczyna mieszkająca w Kalifornii twierdzi, że gdy miała 13 lat to lekarze przekonali ją do poddania się podwójnej mastektomii (usunięcie obu piersi), co spowodowało u niej „głębokie rany fizyczne i emocjonalne oraz poważne wyrzuty sumienia”.