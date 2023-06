Jak baby nie trawię, to tu ma rację. Państwo powinno sponsorować in vitro. W końcu te pisowskie pajace chcą wzrostu demograficznego. A skoro wiele par nie może mieć dzieci w sposób naturalny, to należy im pomóc by je posiedli przy udziale medycyny. Dla mnie to logiczne, ale nie spodziewam się by rządzący doszli do podobnych wniosków. Zakrystia im je przesłania