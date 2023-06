Zabawię się w adwokata diabła i zapytam wprost - gdzie są konkretne dowody na to, że polskie służby wykorzystywały Pegasusa do szpiegowania? Dlaczego do tej pory nie zostały udostępnione? Dlaczego CitizenLab, Brejza, Giertych oraz inni do dziś nie udostępnili np. niezależnym specjalistom (panowie z Z3S, Niebezpiecznika, Sekuraka) dowodów do analizy? Sorry, ale nawet na milimetr nie wierzę w słowa Frankensteina czy Wałkarza albo tych pajacy z CitizenLabu. Pisałem do wszystkich wymienionych e-maile Pokaż całość