Zresztą to może być równie dobrze jakiś wałek giełdowy, czy tam inny pump&dump. Do tego Francuzi z Atari VCS / AtariBox mieli przychody rzędu pojedyńczych milionów dolarów, które to potem spadły do setek tysięcy, czyli prawie do zera, a to była przecież marka Atari i remake jej najpopularniejszej konsoli, a nie jakaś dziado-Unitra rodem z PRL-u dla Polaków-bidoków. Zresztą szybko zamknęli interes. To ja proponuję w związku z tym zrobić jeszcze reanimację Pokaż całość