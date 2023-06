Taka była pilna sprawa, raport komisji koniecznie musiał się ukazać jeszcze przed wyborami, a teraz co? Opóźnienia?



Rozumiem, że z wewnętrznych analiz sondażowych PIS wyszło że komisja jednak im szkodzi zamiast pomagać, no ale przecież to nie powinno mieć znaczenia. Wszak gra idzie o znacznie większą sprawę, dotyczy bezpieczeństwa ojczyzny, zbadania wpływów obcego mocarstwa. I co, nagle to jednak nie jest aż takie pilne?